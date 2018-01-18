Giriş Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 19:03

Ozan’ın kadro dışı kalması sonrası hocasıyla görüşen Alper Potuk,”Artık magazin haberlerinde değil sahada boy göstereceğim” dedi.

Fenerbahçe’de bu sezona müthiş başlayan ancak sonrasında sakatlıklar nedeniyle formasını kaptıran Alper Potuk’un hocası kocaman ile yaptığı birebir görüşmede söz verdiği ortaya çıktı.27 yaşındaki milli futbolcunun hocasına, ”Artık magazin haberleri içerisinde değil sahada kendimi göstereceğim” dediği ve bundan böyle kendisini futbola yüzde 100 olarak vereceğini söylediği öğrenildi.

ONUNLA DIŞARI ÇIKMIYORUM!

Alper Potuk’un sürekli birlikte geceleri dışarı çıktığı Ozan Tufan ile ilişkisine dikkat ettiği kaydedildi.

Yıldız futbolcunun, Ozan’ın kadro dışı kalmasının ardından Fenerbahçe formasının kıymetini daha iyi anladığı ve sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllar forma giymek istediği için daha dikkatli olduğu belirtildi. Bu konuşma sonrası Kocaman’da çok mutlu oldu.