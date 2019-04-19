ASBAŞKAN: MARİNANIN MÜHÜRLENMESİNE KARŞIYIM

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 21:46

Yenierenköy Belediyesi Asbaşkanı ve Belediye Meclis üyesi Küfi Tulga, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği yazılı açıklamasında, “Karpaz Gate Marina’nın mühürlenmesine kesinlikle karşıyım. Aynı zamanda diğer belediye meclis üyesi arkadaşlarımın bazılarının da karşı olduğunu biliyorum” dedi.

Belediye başkanının, marinayı mühürleyerek tüm çalışanların işini tehlikeye attığını söyeleyen Tulga, “Biz belediye meclisi olarak böyle bir karar almadığımızı duyururum” ifadelerinde bulundu.

Tulga’nın açıklamaları şöyle:

“Kamuoyuna duyurumdur; Ben Yenierenköy Belediyesi As Başkani. Karpaz Gate Marina’nın mühürlenmesine kesinlikle karşıyım. Bazı belediye meclis üyesi arkadaşlarımın da karşı olduğunu biliyorum. Başkanımız mühürlemiş ve bbütün çalışanların işini tehlikeye atmıştır. Biz Belediye Meclisi olarak böyle bir karar almadığımızı duyuruyorum. Şahsen ben böyle bir olaya karşıyım. Hukuk yoluyla çözülmesi gereken bir davada, başkanın diktatörlüğü ve başa buyruk davranışları nedeniyle rahatsızım. Marinada çalışan tüm arkadaşların sonuna kadar yanındayım. Böyle bir olaya asla imza atmam. Rahatsızlığımı ve bunu böyle yapmamak gerektiğini, usulüyle, bölgemize bu denli faydalı yatırımcı bir firmayı anlaşma yoluna götürmek gerektiğini söylüyorum. Maalesef başkanımız zafiyetimizden yararlanıp, kendi egosu için, makamın verdiği güçle düşünmeden mühürleme yoluna gitti. Bu yanlıştan dönmesini, bölgemize büyük bir zarar vermiş olduğunu kendisine yazılı olarak da söyledim. Marinanın okullarımıza, hastaneye, spor faaliyetlerine yapmış olduğu katkıları göz önünde bulundurup, yargının kararını vermesini beklemeliyiz dedim. Bir çok çalışanımızın mağdur olabilme korkusu içinde olduğunu bildirdim ama maalesef başkanımız kendi bildiğini yapmakta ısrar ediyor.”