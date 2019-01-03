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"ASGARİ ÜCRET İVEDİ OLARAK BELİRLENMELİ"

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), yeni asgari ücretin, Asgari Ücret Saptama Komisyon’daki temsiliyetler değiştirilerek, 4 kişilik ailenin yaşamını insanca sürdürebileceği günün koşullarına göre ivedi olarak belirlenmesini talep etti

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2019 Perşembe 12:51

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, dövizdeki  yükselmeyi gerekçe göstererek bütün tüketim maddelerine yapılan çok yüksek  zamlar ve  hükümetin  bütün harçlara yaptığı zamlar nedeniyle,  çalışanların, emeklilerin, özellikle özel sektörde sendikasız olarak asgari ücretin de altında çalıştırılan bir çok işçinin açlığa mahkum edildiğini kaydetti.

Bıçaklı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’ndaki  temsiliyetler de ivedi olarak değiştirilerek, yeni asgari ücretin;  dört kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebileceği, günün koşullarına uygun olarak  belirlenmesini ve kamuda olduğu gibi özelde de 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girmesini talep etti.

Bıçaklı, ilgililerin yeni asgari ücretin belirlenmesi için bir an önce harekete geçmeleri gerektiğini ifade etti.

 

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