ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU TOPLANTISI 21 OCAK'TA

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 14:52

Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Çaluda yazılı açıklamasında, “Sayın bakanın göreve geldiği ilk günden beri işçiden taraf sergilediği olumlu tavrını bilmemizden ötürü yaptığımız görüşme sonucunda 21 Ocak Pazartesi günü sabah saat 09.30’da bakanlık binasında toplanma kararını aldık” dedi.

Çaluda, Hür-İş Federasyonu olarak Asgari Ücretin günün koşullarına uygun olması ve 1 Ocak 2019 itibarı ile geçerli olması için bakanlık ile görüş alışverişinde bulunduklarını ve bunun olması adına ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.