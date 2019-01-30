"ASGARİ ÜCRET" KONUSU TARTIŞILDI

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 09:08

Saner, kendi hükümetleri döneminde asgari ücret konusunda, muhalefette olan şimdiki bakanların ve parti başkanlarının kendilerini topa tuttuğunu ve sert eleştirilerde bulunduğunu anımsatarak, CTP, HP ve TDP’nin asgari ücret ile ilgili geçmişte yaptığı açıklamaları dile getirdi.

Kendilerini “halk düşmanı” olarak niteleyenlerin bugün belirlediği yeni asgari ücret ile halkı ne kadar düşündüğünü gösterdiğini, ayrıca son belirlenen asgari ücretin Ocak değil Şubat ayından itibaren geçerli olacağını dile getiren Saner, hükümete; “geçmişte bize verdikleri akılların bugün hangisini hayata geçirdiler acaba” diye sordu.

Saner, 2 kişinin asgari ücret ile bırakın ev almayı, geçinemeyeceğini bile belirterek, ailelere “Allah yardımcınız olsun” dedi ve geçmişte, asgari ücretin 2016’da 3 bin 500 TL olmasını söyleyen partinin bugün 2019’da asgari ücreti 3 bin 150 TL olarak belirlediğini kaydetti.

2016-2018 arası döviz kurları ile asgari ücreti değerlendiren Saner, insanların bu rakamlara bakılarak nasıl fakirleştirildiğinin görüleceğini belirtti. Saner, ülkede yeni belirlenen asgari ücretten bakanın bile memnun olmadığını kaydetti.

Ersan Saner, “sol zihniyetin mangalda kül bırakmadığını” ancak uygulamada tüm bunları unuttuğunu ileri sürerek, Çalışma Bakanı Zeki Çeler’in muhalefet ve hükümet döneminde asgari ücret ve gençlere yönelik açıklamalarını okudu, asgari ücretin neden Şubat ayından itibaren geçerli olduğunu sordu, bunun bilinçli olarak yapıldığını savundu. Saner, Çeler’in, sözünü tutmadıklarından dolayı halk gözünde “kandırıkçı” olarak anıldığını iddia etti.

Muhalefette akıl verenlerin bugün akıl verdiklerini hükümette neden yapamadığını soran Saner, Çeler’e “asgari ücretin şubat ayından itibaren geçerli olmasından ötürü sosyal sigortaların kaybı ne kadardır biliyor musunuz” diye sorması üzerine “7 milyon TL civarı” cevabı aldı. Bunun üzerine Çeler ile rakam üzerine değerlendirme yapan ve konuyu yakından takip edeceğini söyleyen Saner, en çok ölümlü iş kazasının 2018 yılında yaşandığını kaydetti, iş sağlığı ve güvenliğinin önemine işaret etti.

Denetimin nasıl yapıldığını soran Saner, ölen 10 kişinin hesabını kimin vereceğini sordu.

Çalışma Bakanı Zeki Çeler, asgari ücret ile ilgili içinin rahat olduğunu belirterek, bu konuda rakam vermediğini, bunun bilindiğini kaydetti.

Çeler, asgari ücretlinin ev alma konusundaki açıklamalarının orada olduğunu, asgari ücret ve burs tüzüğü ile ilgili değişiklik gerektiği sözlerini unutmadığını, muhalefette daha dikkatli konuşulması gerektiğine katıldığını söyledi. Çeler, asgari ücretin değişmeyeceğini, rakamın 3 bin 150 TL olarak kalacağını, işveren ve işçilerin bu rakamı beğenmediğini kaydetti ve bu konudaki çalışma ve görüşmeleri anlattı.

Çeler, asgari ücret belirlenirken yapılan çalışmaları anlatarak, ayrıca bu konuda bir tüzük çalışması yaptıklarını ve özel sektörde sendikalaşmanın önünü açmak için adım attıklarını kaydetti.

Ortak noktayı bularak ve kimsenin hakkını yemeden ve yedirmeden adımları atmaya çalıştıklarını, kimseyi kandırmaya çalışmadığını, doğruyu söylemeye devam edeceğini ifade eden Çeler, ölümlü kazaların artış göstermesini üzüntüyle karşıladıklarını, bu konuda önlem ve denetimlerin artırılması için çalıştıklarını, izinleri yavaşlattıklarını, inşaatlara kamera sistemi dahil önlemlerin artırılacağını vurguladı.

Çeler, ölümlü kazalarda tutuklama yaptıramadıklarını, bunu düzeltmeye çalıştıklarını belirterek, ölen insanların ailesine neyin hesabını vereceklerini sordu, “para var huzur var” diyen kişilerin inşaatlarında meydana gelen bu kazalara karşı denetim ve önlemlerin artırılacağını kaydetti.

Saner de yeniden söz alarak, Çeler’in açıklamalarını değerlendirdi, bazı sorular sordu ve Çeler ile çalışma yaşamına dair karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.