“ASGARİ ÜCRETİN 6 BİN 875 BİN TL OLMASI GEREK”

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2019 Cuma 20:14

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, KKTC’de 2018 yılında kişi başı milli gelirin 14.942 Dolar olduğu bir ekonomik ortamda, asgari ücretin de 4 kişilik aile esasına göre 6 bin 875 bin TL olması gerektiğini söyledi.

Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti piyasayı denetim altına almamakla suçlayarak, bunun altındaki bir asgari ücretin ancak “açlık” ücreti olacağını ileri sürdü.

Hükümetin harçlara yaptığı zamları da eleştiren Yılmaz Işık, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) 2016 yılında reel olarak sabit fiyatlarla 11 milyar 601 milyon TL’ye ulaşan KKTC’de, kişi başına milli gelirin 2018 itibarıyla 14 bin 942 Dolara ulaştığını, hükümetin ise bu zamları yapma ihtiyacını açıklaması gerektiğini kaydetti.