Asker Afrin'e girdi

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 13:30

TSK, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda kara operasyonunu başlattı

Suriye’de terör örgütü PKK/PYD/YPG işgalindeki Afrin bölgesine kara harekatı başladı.

TSK, kara harekatını başlattı. Özel kuvvetler ve komandoların 2 noktadan sınırı geçtiği belirtildi.



İHA'nın aktardığına göre, tanklar ve askeri araçlar Hatay sınırından Afrin bölgesine geçmeye başladı.



3.5 KİLOMETRE İLERLEME SAĞLANDI



Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in aktardığına göre, 3.5 kilometre ilerleme sağlandığı belirtilen harekatta 17 tuzaklı mayın bölgesinin de temizlendiği belirtildi.



SAVAŞ UÇAKLARI SABAH SAATLERİNDE HEDEFLERİ VURDU



AA'nın aktardığına göre, Hatay semalarında sesleri duyulan Türk savaş uçakları sabah saatlerinde Afrin'deki terör hedeflerini vurdu. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar sınır mahallelerinden de görülürken, şiddetli patlama sesleri de duyuldu.



TOP SESLERİ DUYULUYOR



Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler de terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara top atışları gerçekleştirdi. Kilis-Hatay hudut hattındaki bazı köylerden top sesleri duyuldu.



AA: ÖSO GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON BAŞLATTI



Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin bölgesine giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), örgüte yönelik geniş kapsamlı operasyon başlattı.



Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek veren ÖSO birlikleri, Afrin topraklarına girerek içerde ilerlemeye başladı.



TSK, dün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'inin vurulduğunu duyurmuştu.



Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.



Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK'ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.