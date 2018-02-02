Asker selamına büyük ceza

Giriş Tarihi: 2 Şubat 2018 Cuma 21:52

PFDK Asker selamına 15 bin TL para cezası verdi!

PFDK, Evkur Yeni Malatyaspor taraftarının ve futbolcuların Mehmetçik selamı ile Afrin’deki askere destek vermesi üzerine maçın geç başlamasını 15 bin TL ile cezalandırdı.

Son maçta Evkur Yeni Malatyaspor taraftarının ve futbolcuların Mehmetçik selamı ile Afrin’deki askere destek vermesi ve bundan dolayı maçın geç başlaması nedeniyle Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sarı-kırmızılı ekibe 15 bin TL ceza verdi.

TFF YETKİLİLERİ MAÇIN GEÇ BAŞLAMASINI RAPOR ETTİ

Süper Ligin 19.haftasında geçtiğimiz 28 Ocak Pazar günü Malatya’da oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının başlangıç düdüğünden taraftarlar hemen önce asker selamıyla, Afrin’deki Mehmetçiğe destek vermişti. Taraftarların bu desteğine sahada bulunan futbolcular da katılarak selama durmuşlardı. Bu durumun, maçın TFF temsilcileri tarafından rapor edildiği öğrenildi.

Bunun üzerine PFDK kararında bu olay şu şekilde yer aldı: “Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına…” karar verilmiştir.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFENKCİ BU DURUMA DUYARSIZ KALMADI

PFDK kararlarının açıklanmasının ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileriyle görüşerek sert bir ifadeyle tepkisini dile getirdiği ve Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na da tepkisini de ilettiği öğrenildi. Tüfenkci’nin ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonundan bu konuda bir açıklama beklediğini ilettiği de öğrenildi.

PFDK, EYMS- Sivas maçıyla ilgili olarak taraftarın neden olduğu saha olayları gerekçesiyle kulübe 45 bin TL para ile bir sonraki maçta güney kale arkası biletli taraftara tribüne girişlerinin engellenmesi cezası vermiş, ayrıca da ‘zaman çizelgesine uyulmaması’ gerekçesiyle de 15 bin lira para cezasına hükmetmişti.