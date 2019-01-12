Ana Sayfa Gündem ASKERİ MAHKEME’DEKİ KARARI İÇİN İSTİNAFA GİDİLDİ

ASKERİ MAHKEME’DEKİ KARARI İÇİN İSTİNAFA GİDİLDİ

Vicdani Retçi Halil Karapaşaoğlu’nun, Askeri Mahkeme tarafından verilen karar için istinafa başvurduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 18:53
ASKERİ MAHKEME’DEKİ KARARI İÇİN İSTİNAFA GİDİLDİ

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi’nden verilen bilgiye göre, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun avukatı Öncel Polili dün istinaf dosyaladı.

İstinaf başvurusunda, “Bakanlar Kurulu yasa değişiklik kararı ile suçun teknik olduğu göz önüne alınmadığı, Karar verilirken AİHS 5 ve 9’un ihlal edilmiş olabileceği göz önüne alınmadığı, savunmadaki bu iddiaya kararda cevap verilmediği için adil yargılanma ilkesinin çiğnendiği” görüşlerine yer verildi.

İnisiyatif, tüm gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Yasa değişiklik tartışmaları için de hazırlıklarımız sürüyor, bu yönde geniş katılımlı bir tartışma için de çalışmalarımız devam etmektedir. Vicdani Retçi Halil Karapaşaoğlu ile ilgili dayanışma etkinliklerimiz devam edecek, tüm süreçleri gözlemlemeye devam edeceğiz ama gelecek haftaya şu an için planlanmış bir etkinlik ve eylem planımız bulunmuyor, gelişmelerin seyrine göre eylem planlarımızı gözden geçirip kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz.

Vicdani Retçi Halil Karapaşaoğlu’nun cezaevine girme olasılığının hala daha mevcut olduğu koşullarda tüm kamuoyunu duyarlı olmaya, gelişmeleri yakından takip etmeye davet ederiz.”

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık