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ASKERLERE SESLENDİ: SAVAŞ YAKLAŞIYOR!

Norveç'te konuşlandırılmış ABD deniz piyadelerinin komutanı General Robert Neller, askerlerine seslenip "Umarım yanılırım ama savaş yaklaşıyor!" dedi

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 14:20
ASKERLERE SESLENDİ: SAVAŞ YAKLAŞIYOR!
ABD'li Komutan: Savaş yaklaşıyor

Norveç'te konuşlandırılmış ABD deniz piyadelerinin komutanı General Robert Neller, askerlerine seslenip "Umarım yanılırım ama savaş yaklaşıyor!" dedi

Norveç'te konuşlandırılmış ABD deniz piyadelerinin komutanı General Robert Neller, bölgede 'büyük kavganın' başlayabileceği konusunda askerlerini uyardı.

ASKERLERE SESLENDİ: SAVAŞ YAKLAŞIYOR!

Military.com'un haberine göre Neller, bölgedeki Amerikan varlığının genişleyebileceği tahmininde bulunarak askerlerine yerlerinin değişebileceğini bildirdi. Askerlerine seslenen general, 'Umarım yanılırım ama savaş yaklaşıyor. Buradaki varlığımız sayesinde sizler enformasyon ve politik mücadeleye katılıyorsunuz' dedi.

'SAYIYI BİR GECEDE 3 BİNE ÇIKARABİLİRİZ!'

Yakın zamanda dikkatlerin Pasifik ve Rusya'ya odaklanacağını dile getiren Neller, 'Sadece neden burada olduğunuzu unutmayın. Onlar gözlemliyor. Tıpkı sizin nasıl onları gözlemlediğiniz gibi, onlar da sizi gözlemliyor. Burada 300 deniz piyademiz var. Bu sayıyı bir gecede 3 bine çıkarabiliriz' ifadelerini kullandı.

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