Atak helikopteri düştü

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 18:56

Helikopterin düştüğü bölgede hava hareketliliği! Cinderes vuruldu

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan ATAK helikopterinin düşmesinin ardından bölgedeki hava hareketliliği arttı. Hatay'daki sınır birliklerinden terör hedefleri ateş altına alındı.

Afrin bölgesinde görev uçuşu yapan ATAK helikopterin düşmesinin ardından, sınırın sıfır noktasında hava hareketliliği yaşanıyor.



AA'nın aktardığına göre bölgede görev yapan ATAK helikopterinin kırıma uğramasının ardından, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin Suriye sınırı noktasında hareketlilik yaşandı.



Savaş uçağı ve çok sayıda askeri helikopterin bölgede uçuş yaptığı görülüyor.



DHA'nın aktardığı bilgilere göre de Hatay'da sınır birliklerinde konuşlu Fırtına obüsleri ve Çok Namlulu Roket Atarlar (ÇNRA) ile Afrin'deki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı. Reyhanlıilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu'ndan Afrin bölgesindeki Cinderes kırsalı yoğun şekilde vuruldu.