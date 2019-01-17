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ATAKAN, İŞLETME SAHİPLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, “ülkede sürdürülemez hale gelen toplu taşımacılık sistemine çare bulmak için gerçekleştirdiği toplantılar çerçevesinde” Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ) ve Girne ilçesi batı bölgesinde taşıma izni bulunan işletme sahipleriyle bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 08:52
ATAKAN, İŞLETME SAHİPLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Atakan ile katılımcılar, toplu taşımacılığın tek çatı altında toplanmasıyla birlikte sektörün iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundular. Atakan, taşımacıların sorunlarını dinlerken tartışılan konularla ilgili çözüm önerilerini de not aldı.

Atakan, sektörün düzlüğe çıkabilmesi için bakanlığın radikal adımlar atmaya ve yasal değişiklikle birlikte diğer konularda destek vermeye hazır olduğunu belirterek, Ankara’daki toplu taşımacılık sistemini bir alternatif olarak anlattı.

Toplantı sırasında yolcu taşımacılığında pazar payı paylaşım sorunu ve mevcut taşımacılık izin sayısının sürdürülebilir olmaması, sektörde köklü değişik için kararlı adımların atılmasını zorunlu hale getirdiğinin altını çizen Atakan, “Kar-İş ile (toplu taşımacılıkta doğrudan izin iptaline neden olacak) 9 kusurlu hareketi belirleyeceğiz. Bunlardan sizlerin de haberi olacak. Herkes kurallara riayet etse ortada sorun kalmayacak. Bu işi ciddiye almanız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Eylül 2018’den bu yana ülkedeki toplu taşımacılığı tek bir çatı altında birleştirmek için toplantılar düzenliyor. İlk toplantı 3 Eylül 2018’de pilot bölge seçilen Lefkoşa ilçesi için düzenlenmişti.

Açıklamaya göre, İzin Kurulu müfettişlerinin yerinde gözlem yaparak hazırladıkları raporlar ve denetimler sırasında tespit edilen kural ihlalleri ışığında gerçekleştirilen toplantıların biri de, ileri bir tarihte Gazimağusa’da düzenlenecek. 

 

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