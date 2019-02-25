ATAKAN'DAN KARAYOLLARI DAİRESİ AÇIKLAMASI...

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:03

Açıklama şöyle:

“Mevsimsel sorunların oldukça yoğun yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Uzun yıllardır bu kadar sık ve yoğun süren yağışlı bir dönem geçirdiğimizi hatırlamıyorum. Bu durum çiftçilerimiz, ülkenin yer altı su kaynaklarının beslenmesi ve daha bir çok açıdan “bereketli” bir durum olarak karşılansa da mevcut yol yapılarımızın bozulması anlamında kötü bir dönem oldu. Yıllarca ihmal edilen altyapı sorunlarının ortaya çıkardığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak, yeniden yapılanma yolunda karayollarımızın elden geçirilmesi için bilimsel verilerle hareket edilecektir.

Ülkemizde şu an hüküm süren hava şartları yolların bozulamsını hızlandırdığı gibi kapsamlı bakım, onarım ve tamir işlemlerini yapmamızı imkansız kılıyor. Islak ve nemli zeminlere müdahale edemiyoruz, yağışların durduğu günlerde yaptığımız geçici yama işlemleri de ilk yağışlarla birlikte dağılıyor. Ülke genelinde Karayolları Dairesi sorumluluk sahası içinde olan tüm yollarda yaşanan bozulmaları tespit ettik. Havaların imkan vermesi ile birlikte müdahalelere başlayacağız.

Aslında tam da bu noktada genel anlamda Karayolları Dairesi’nin içinde bulunduğu şartları da kamuoyu ile paylaşmakta fayda var diye düşünüyorum. Yılların getirdiği umursamazlık ve işbilmezlik Karayolları Dairesi’ni ekip ve altyapı anlamında işlevsiz bir yapıya sokmuştur. Dairenin sahibi olduğu asfalt plantı ve altyapı malzeme şantiyesi elden çıkarılmış, kapatılmış ve daire günlük rutin bakım işlemleri için dahi malzeme bulamaz hale getirilmiştir. Ülke genelindeki tüm karayollarının bakım sorumluluğunu taşıyan daire bir kamyon asfalt bulmakta zorlanır hale sokulmuştur. Buna paralel olarak sağlıklı bir personel ve araç planlaması yapılmadığından ötürü yıllar içinde yaşanan emeklilikler sonucu bir çok bölümde personel kalmamış, mevcut araç parkı yenilenmediğinden ötürü dairenin imkan ve kabiliyetleri sekteye uğratılmıştır. Bu sıkıntılar içerisinde ülke genelinde kendisinden beklenilen etkinliğe ulaşmakta sıkıntı yaşayan dairemiz imkanlar dahilinde özveri ile sorunalrı gidermeye çalışmaktadır.

Bu çerçevede dairenin sıkıntılarını aşabilmek ve ülke karayollarında yaşanan sorunları çözebilmek adına bir dizi çalışma yapıldı.

Karayollarımızın mevcut fiziki durumu, drenaj sistemi ve sanat yapılarının artan yağış miktarlarına uygunluğu bilimsel olarak incelenip raporlanması için DAÜ, LAÜ ve ODTÜ-KKK ile işbirliğine gidildi.

Ülke genelinde aktif olarak çalışan asfalt şantiyeleri ve mütahitleri ile bir araya gelinip kapsamlı bir çalışma yapıldı. Buna göre ana arterler başta olmak üzere ülke genelindeki karayolları, Karayolları Dairesi kontrol ve koordinesinde ülkemiz mütahitlerine bölünerek oluşturulacak sorumluluk sahalarında yapım, bakım, onarım ihalesi hazırlanmıştır. İlgili şartname hazırlığı sonrası ihale üsulu ile yıllık sorumluluk sahası anlaşmaları yapılıp tüm bölgelere müdahale edilmeye başlanacak.

Karayolları üzerindeki genel aydınlatma arızaları ve eksiklikleri çerçevesinde yine yol bakımı gibi elektrik mütahitlerine ülke genelinde sorumluluk sahaları belirlenerek yıllık yapım, bakım, onarım ihalesi yapılacak. Bu noktada eksiklikler tespit edildi, şartname hazırlığı sonrası ihale sürecine geçilecek.

Özellikle büyük boy yönlendirme tabelalarında yaşanan sorunlara müdahale edememe sıkıntılarımız çerçevesinde ülke genelindeki trafik işaret ve yönlendirme tabelalarını yenileme çalışmalarımız çerçevesinde genel bir yapım ve tamir ihalesi hazırladık. Buna göre ilk etapta ülke genelinde 1000 m2’lik yeni tabelalar ihale edilerek yerleştirilmeye başlayacak. Ayrıca genel tabelalar ve tabelalarda uygulanacak görseller konusunda da bir çalışma yapılıp standartlaşmaya gidilecek.

Son olarak ülkemizdeki karayolları genelinde ülkemiz iklim şartlarına uygun ve dayanıklı termoplastik yol çizimi ihalesi için de şartname çalışması sürüyor. Tamamlanmasını takiben ihale aşamasına geçilecek ve ülkemizdeki sorumluluk sahamızdaki tüm karayolları dayanıklı termopalstik boyalar ile çizilmiş olacak.

Maliye Bakanlığımız ile eşgüdüm içinde bu önemli adımalrın hayata geçirlmesi için çalışmalarımız sürüyor. Mevsim şartlarının elverdiği oranda çalışmalar hayata geçirilecektir.

Yaşadığımız doğal afet sonrası Girne-Lefkoşa anayolu Ciklos mevkinde oluşan sıkıntıların kalıcı bir şekilde çözümü için Su İşleri Dairesi, Girne Kaymakamlığı ve Karayolları Dairesi işbirliğinde sürdürülen çalışmalarda sona gelindi. Üniversiteler ile yapılan işbirliği çerçevesinde ODTÜ KK ile Su İşleri Dairesi tarafından sürdürülen boyutlandırma projesi tamamlanmak üzere. Çalışmaların tamamlanması sonrasında yapım çalışmaları ivedilikle başlatılacak. Bu çalışmalar çerçevesinde bölgedeki drenaj kabiliyeti son dönemde yaşadığımız olağanüstü yağış miktarlarının tekrarlanması ihtimaline hazırlıklı olmamızı sağlayacak adımları atıyoruz.

Yine son yaşadığımız doğal afetler sonrası Yeşilköy bölgesinde yaşanan sorunlar çerçevesinde yapılan çalışmalar tamamlandı ve ihale sonucu işi yüklenen mütahite yer teslimi yapıldı. 1999 yılında bu yol yenilenirken hangi akla hizmet ettiği belli olmayan oradaki menfezin/köprünün iptal edilmesi işlemi sonucu yaşanan sıkıntıların tekrarlanmaması adına mevkiye yeniden köprü yapımı yoluna gidiliyor. Çalışmaların 45 gün sürmesi planlanıyor. Karayollarımızın yeniden elden geçirilmesi için bilimsel raporlar doğrultusunda çalışılacaktır.