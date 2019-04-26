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ATEŞLİ SİLAH, 3 AY HAPSE MAHKUM ETTİ

Pakistanlı Sajid Masood Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 3 ay hapse mahkûm edildi.

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 07:54
ATEŞLİ SİLAH, 3 AY HAPSE MAHKUM ETTİ

Girne’de ateşli silah taşıdığı gerekçesi ile tutuklanan ve evinde yapılan aramada boş şarjör bulunan Pakistanlı Sajid Masood Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 3 ay hapse mahkûm edildi.
Sanık hakkındaki kararda, Masood’un 2018 yılı Kasım-Aralık ayları arasında “kanunsuz ateşli silah tasarruf ve taşıma” suçlarından tutuklandığı kaydedildi.
Sanığın Doğanköy’deki evinde yapılan aramada boş şarjör bulunduğu belirterek, bu tür suçların toplum huzurunu bozan suçlar olduğuna değinildi. Sanık hakkındaki kararı okuyan Yargıç Şerife Katip Kır, oy birliği ile sanığı 3 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

(STAR KIBRIS)

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