AYDIN DENKTAŞ PAZARTESİ GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Giriş Tarihi: 2 Şubat 2019 Cumartesi 20:21

Denktaş ailesinin açıklaması şöyle:



“Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın eşi Merhum eczacı Münür Pınar ile Merhume Sacide hanımın kızı, eczacı Biray Münür Pınar'ın kız kardeşi, annemiz Aydın Denktaş, bu sabah tedavi olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne yaşama gözlerini yummuş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazemiz 4 Şubat Pazartesi günü, Lefkoşa Selimiye Camide kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. Tüm sevenlerine duyurulur.”

