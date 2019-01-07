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AYDIN DENKTAŞ, SOLUNUM CİHAZINDAN AYRILDI

Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın solunum cihazından ayrıldı

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2019 Pazartesi 14:49
AYDIN DENKTAŞ, SOLUNUM CİHAZINDAN AYRILDI

 Zatürree teşhisiyle yaklaşık bir haftadır Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın solunum cihazından ayrıldığı ve kendi başına nefes alabildiği açıklandı.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, TAK’a yaptığı açıklamada, artık kendi başına nefes alabilen Aydın Denktaş’ın birkaç gün daha yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alınabileceğini söyledi. Dizdarlı, “Yoğun bakımda her zaman hayati tehlike vardır ama Aydın Hanım için risk azaldı” dedi.
Aydın Denktaş, 2 Ocak Çarşamba gününden beri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yoğun bakımı servisinde tedavi görüyor.

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