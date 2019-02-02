Ana Sayfa Gündem AYDIN DENKTAŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

AYDIN DENKTAŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş, bu sabah tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 2 Şubat 2019 Cumartesi 10:46
AYDIN DENKTAŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Aydın Denktaş 85 yaşında idi.

Hastane Başhekim Baş Yardımcısı Dr. Adil Özyılkan, TAK’a yaptığı açıklamada, Aydın Denktaş’ın, son bir aydır Hastanede tedavi gördüğünü, bir hafta önce çoklu organ yetmezliği ve zatürre nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını, bu sabah saat 08:20 sıralarında yaşamını yitirdiğini söyledi.



Aydın Denktaş, Aralık 1933’te Lefkoşa’da doğdu, Amerikan Akademi’de eğitim gördü, 16 yaşındayken 1949’da amcasının oğlu Rauf Raif Denktaş’la evlendi.

Aydın Denktaş, 88 yaşındayken 13 Ocak 2012’de hayatını kaybeden Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ile 63 yıl evli kaldı.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

UBP GENEL BAŞKANI ERSİN TATAR TAZİYE MESAJI YAYIMLADI
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık