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AYDIN DENKTAŞ’IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 14:10
AYDIN DENKTAŞ’IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, zatürree teşhisi nedeniyle 2 Ocak’tan beri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Aydın Denktaş’ın durumuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a açıklama yaptı.

Bir süre yoğun bakımda kalan Denktaş’ın tedavisinin göğüs hastalıkları servisinde sürdüğünü belirten Dizdarlı, zaman zaman solunum sıkıntısı yaşayan Denktaş’a oksijen takviyesi yapıldığını söyledi.

Dizdarlı, Aydın Denktaş’ın ne zaman taburcu olacağına ilişkin soruyu yanıtında, “Aydın Hanımın yaşı ve genel durumu hastanede daha fazla süre tedavi olmasını gerektirebilir. Taburcu olacağı zaman konusunda şu an kesin bir şey söyleyemiyoruz” dedi.

 

 

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