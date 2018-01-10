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Aydın'da maden faciası

Aydın'ın Çine ilçesinde, çalıştığı maden ocağında üzerine kaya parçası düşen kepçe operatörü Muammer Kılınç (42), yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 19:08
Aydın'da maden faciası
Maden Ocağında Feci Kaza!  

Aydın'ın Çine ilçesinde, çalıştığı maden ocağında üzerine kaya parçası düşen kepçe operatörü Muammer Kılınç (42), yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası Muammer Kılınç, bugün sabah saatlerinde, Gökbel Dağı'nda feldspat çıkarılan bir maden ocağında kepçe ile çalışmaya başladı. Bir süre sonra maden ocağının üst kısımlarından kopan tonlarca ağırlığındaki bir kaya parçası, kepçe operatörü Kılınç'ın üzerine düştü. Muammer Kılınç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kılınç'ın cesedi jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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