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Aykut Kocaman pfdk'ye sevk edildi !

Hukuk Müşavirliği’nce 01.02.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu‘na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

Giriş Tarihi: 1 Şubat 2018 Perşembe 20:42
Aykut Kocaman pfdk'ye sevk edildi !
Fenerbahçe Teknik Direktörü , Giresunspor maçından sonra yaptığı “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

TFF’den yapılan açıklama şöyle:

Hukuk Müşavirliği’nce 01.02.2018 tarihinde ‘na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- KAYSERİSPOR Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA’nın 31.01.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-KAYSERİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 01.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN’ın 31.01.2018 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

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