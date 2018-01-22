Azerbaycan'lı gençlere vatanseverlik aşısı

Çağdaş Azerbaycan Gençler" toplumsal birliği vatanseverlik duygusunun gençlere aşılanması yönünde bir adım daha attı.
20 Ocak gerçeğinin kamuoyuna ulaştırılmasının en etkili yolunun doğrudan topluma başvuruda gören birlik aktivistler bunu sosyal konu videosu çekmekle başarmıştır.
"Çağdaş Azerbaycan Gençler" sosyal birliğinin Başkanı Orhan Fahreddinovun, birlik feallarından Arzu Nebizadenin, Leyla Mansurovanın, Nilüfer Memmedzadenin, Gülnar Hesenovanın, Günay Kerimzadenin, Zülfiyye Memmedovanın, Medine Gondalovanın, Hasan Memmedovun, Arzu Hüseynovanın, Efruz Seyidova, Şahnaz Hasanzade, Tural Abdullayev, yönetmen Muqbil Abışovun, montajçı Vüqar Cemal'in emeği sayesinde ortalığa çıkan sosyal videoda Azerbaycan'ın uzak geçmişinden bugününe kısa bir bakış yapılır. İşte o tarihi günlerden birinin 20 Ocak gecesinde yaşandığı kaydediliyor. Artık 'Siyah Kanlı Ocak' tarihinin 28. yıl dönümünün kutlandığını söyleyen gençler özgürlük adına tatlı canından geçen şehitlerimizi saygıyla anarak, ruhları karşısında baş eydiklerini kaydettiler. Ruhları şad olsun.
HABER SAMİR ASLAN/AZERBAYCAN