AZMETTİRİCİ DE TUTUKLANDI

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 08:56

Lefkoşa’da Medet Gürkan’ın iki kişiyle birlikte, üniversite öğrencisi olan Ulaş Özge’yi kaçırarak, tehditle toplamda 50 bin Euro’luk borç senedi imzalattığı iddiasının ardından olayı azmettirdiği iddia edilen Halis Tanay da tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlı Halis Tanay’ın, müşteki Ulaş Gökçe’nin Türkiye’de müteahhit olan babasıyla husumetinin olduğunu ve hisselerini alamadığı için bu yola başvurduğunu mahkemeye aktardı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Ömer Can, zanlı Burak Demir’in, zanlı Medet Gürkan’ın 9 Ocak’ta, saat 10.15 raddelerinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Haspolat'da, kullanımında bulunan 07 FSR 82 plakalı araç ile konu okulda öğrenci olan Ulaş Özge ile kampüs içerisinde buluşup, aranan Arfur Rahman Sajjadur Rahman ve Burak Demir ile birlikte, Ulaş Özge'nin araca binmesini sağladıktan sonra, Taşkent köyünün kuzeyinde bulunan dağlık alana doğru götürerek, konu şahsı alıkoyup, 15 Ocak 2019 tarihli iki adet Yunus Emre isimli soy ismi tespit edilemeyen bir şahsa ödemesi gereken her birine 25.000 Euro'luk borç senedi imzalattığını mahkemeye aktardı. Can, olayın ardından zanlıların, müştekiyi zanlı Halis Tanay’ın yanına götürdüğünü ve zanlını, “Evet, budur” dediğinin belirlendiğini söyledi.

Can, zanlı Halis Tanay’ın, müşteki Ulaş Özge’nin Türkiye’de müteahhit olan babasıyla arasında husumet olduğu ve hisselerini almaya çalıştığının belirlendiğini mahkemeye aktardı. Tahkikatın devam ettiğini belirten Can, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(STAR KIBRIS)