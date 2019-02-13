BABASINI BIÇAKLAYAN RAİF, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 09:22

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Necip Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı. Taşlı zanlının “Ağır Yaralama, Ciddi Darp” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 17 Ocak 2019 tarihinde saat 16.45 raddelerinde Lefkoşa'da Kızılay bölgesindeki ikametgahında elinde bulundurduğu siyah saplı 7.5 cm ağız uzunluğu 18 cm toplam uzunluğu olan bıçak ile ikametgahın banyosu içerisinde duş almakta olan babası Kemal Koçin'in sağ omuz ön yüzüne ve ardindan göğsüne batırıp ağır yaralanmasına neden olduktan sonra bıçağın ucu kırılması üzerine, bu kez yüzüne gelişi güzel yumruk vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi. Polis memuru Necip Taşlı müşteki Kemal Koçin’nin Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde yapılan tetkiklerde cezayi ehliyetinin olduğunun belirlendiğini söyledi. Taşlı, zanlının 19 Temmuz 2018 tarihinde yine aynı müştekiyi bıçakla yaraladığını ve benzer suçu işleme eğilimi içinde olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

(STAR KIBRIS)