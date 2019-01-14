BAFRA YİNE SELE TESLİM OLDU

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 08:43

Her yağan yağmur sonrası sel tehlikesi ile karşı karşıya kalan; Bafra'da yine aynı manzaralar yaşandı. Dün yağan yağmurun bir öncekinden daha şiddetli olduğunu belirten Bafralı vatandaş, köyün altyapısından şikayetçi oldu. Yine birçok evin kullanılamaz hale geldiğini aktaran ve yağışların adeta hayatı durma noktasına getirdiğini vurgulayan Bafralılar, "Evlerin ve hatta mezarlığın bile duvarları çöküyor. Millet yağmur duasına çıkar, biz yağmurdan korkuyoruz" diye konuştu.

“GERGİN BEKLEYİŞİMİZ SÜRÜYOR"

Yetkililerden bu durumla ilgili ivedi bir şekilde adım atılmasını beklediklerini ifade eden Bafra halkı, "Gergin bekleyişimiz sürüyor, mağduruz" dedi.

Bu arada dün su taşkını nedeniyle Çayırova ve Bafra kavşakları arasında kalan yol bir süre trafiğe kapandı. Daha sonra açılan yolda, güzergah boyunca yer yer su birikintileri ve yola akan çamurlu sular büyük tehlike oluşturdu. Polis sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica etti.