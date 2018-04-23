BAKANLAR KURULU CASİNO İZNİNDE YASA DIŞI KARAR ALDI

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 12:57

20 Nisan 2018 günü casino kapılarını kumarcılara açan Kaya Grubuna ait Karaoğlanoğlu’ndaki 5 yıldızlı Kaya Palazzo Otel, CTP+HP+TDP+DP koalisyon hükümetinin son Bakanlar Kurulu kararıyla, resmen casino işletme iznine sahip oldu. Ancak bu iznin apar topar Bakanlar Kurulu kararıyla verilmesi siyasi çevrelerde çalkantıya neden olmaya devam ediyor.

İPTAL EDİLEN İZİN BAŞKA BİR YERE DEVREDİLEMEZ

Ancak hukuki çevrelerden yükselen sesler, Bakanlar Kurulu’nun 31/2009 sayılı Şans Oyunları Yasası’nın İkinci Kısım madde 6,7 ve 8. Madde de de yazılı olan kurallara özellikle, madde 7 ve 8 de yazılı olan “Şans Oyunları salonu İzni ve bu iznin devredilemeyeceği kuralına aykırı olarak, son bakanlar Kurulu’nda izni iptal edilen bir başka yerin işletme iznini Kaya Palazzo Otel’e devrederek yasaya aykırı davranmış oldu.

KONU OMBUDSMAN’A GİDERSE BU KARAR İPTAL OLUR

Hukuki çevreler, bu olayın Ombudsman’a götürülmesi halinde gerçeğin ortaya çıkacağını ve iptal edilen başka bir iznin Kaya Palazzo Otel’e verilemeyeceğinin hukuken teyidinin ortaya çıkacağına dikkat çekiyor.

HANİ SİZ HAKSIZLIKLARA KARŞI MÜCADELE EDECEKTİNİZ

Mevcut düzenin yarattığı haksızlıklara karşı güç birliği yapacağı söylenen ve yaşanan haksızlıkların üzerine gideceği ifade edilen CTP+HP+TDP+DP koalisyon hükümetinin daha ilk aylarında özellikle halkın hassas noktası olan kumar oynama ve izin konularında yasaya aykırılık yaparak “Bakanlar Kurulu Kararıyla” kumar oynatma izni vermesi, hükümet içinde de çalkantılara neden olmaya başladı.

ŞANS OYUNLARI YASASI 7. MADDE GAYET AÇIK

Yasa diyor ki, 7. Madde Şans oyunu salonu izninin kimlerin alacağını, hangi şartlar altında bu izninin iptal edileceğini ve en önemlisi, izni iptal edilen bir hakkın başkasına devredilemeyeceği gayet açık bir şekilde yasada yer alıyor.

ŞANS OYUNLARI YASASI 8. MADDE 15. FIKRA DEVRETMEYİ ENGELLİYOR

Şans oyunu salonu ruhsatı veya şans oyunu salonu işletmecilik ruhsatı alma ve yenileme koşulları 38/2015 sayılı yasa gereğince, maddenin 15. Fıkrasında şunlar yazılır; “ Şans oyunu salonu ruhsatı veya şans oyunu salonu işletmecilik ruhsatı alan tüzel kişiler bu izni birden fazla tesis veya yerde kullanamaz. Şans oyunu salonu ruhsatı ve şans oyunu salonu işletmecilik ruhsatı verildiği tesiste geçerlidir ve HİÇ BİR ŞEKİLDE BİR BAŞKA KİŞİYE VEYA TÜZEL KİŞİLİĞE SATILAMAZ, DEVREDİLEMEZ VE ÖDÜNÇ VERİLEMEZ.

HUKUKÇU KİMLİĞE SAHİP ERHÜRMAN

Bakanlar Kurulu’nun başında olan ve hukukçu bir kimliğe sahip CTP Genel başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman’ın, yasa konusunda böyle bir hataya düşmesinin nedeninin anlaşılamadığını söyleyen siyasi çevreler, Kudret Özersay ve Cemal Özyiğit cephesinin de neden sessiz kaldığına anlam veremediklerini ifade etti.

kıbrıs medyator