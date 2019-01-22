BAKANLAR KURULU KARARLARI AÇIKLANDI

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 19:55

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, toplantının ardından alınanan kararları açıkladı.

Sözcü Özersay, gelir vergisinde özel indirim oranlarında değişikliğe gidildiğini ve muafiyet oranlarının yüzde 17’den yüzde 10’a çekilecek şekilde bazı değişiklikler yapıldığını söyledi.

Vergi dilimlerini yeniden düzenleme yoluna gittiklerini de ifade eden Bakan Özersay şöyle devam etti.

“9 yıldır vergi dilimlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı için ve maaşlarda zaman içerisinde meydana gelen artışlar sonucunda daha üst vergi dilimlerine girmesi nedeni ile özellikle alt gelir düzeyinde olan kesimlerin vergi açısından aleyhlerine olacak bir durum ortaya çıkıyordu. Bu nedenle vergi dilimlerinde yeniden düzenleme yapma yoluna gittik. Böylece Matrahlarda da bazı değişiklikler yapma yoluna gittk. Böylece üst gelir gruplarında alacakları net artışta cüzzi bir düşüş sözkonusu olacak. Orta gelir düzeyine sahip bireylerde herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak. Ama alt gelir gruplarının alacakları net gelirde bir mi,ktar artılşa neden olacak bu yapılan üçlü düzenleme ile birlikte.”

Özersay alınan bir diğer kararın, istisnai durumda olan 3 kişiye vatandalşık verme yoluna gidilmesi olduğunu kaydederek, verilen vatandaşlıkların gerekçelerinin de açık bir şekilde Bakanlar Kurulu kararlarında yeralacağı ve resmi gazetede de yayınlanacağını söyledi.

Bakanlar Kurlu’nun cezaevinde bulunan bazı suçluların belirli bir süre cezalarını çekmiş olmalarından dolayı Türkiye Cumhuriyetine nakledilmeleriyle ilgili bir karar aldığını da vurgulayan Özersay, Bilanço affının hayata geçmesi için de yasa değişiklik tasarısını onayladıklarını ve Meclise sefk ettiklerini ifade etti.

Özersay, kredi kartları ve bankamatik kartlarıyla yapılan alışverişlerde yüzde 1 oranında karta iade sağlayacak bir düzenleme yönünde karar aldıklarını kaydederek, yapılacak iadeyi sadece KKTC’de kayıtlı vergi yükümlüsü olanların alacağını söyledi ve Askeri kantinler, casinolar ile bet ofislerde yapılacak harcamalrın bunların dışında olduğunu açıkladı.

Cezaevinde yaşandığı iddia edilen bazı olaylarla ilgili de Bakanlar Kurulu’nda istişarede bulunulduğunu anlatan Özersay, İçişleri Bakanlığı’nın başlatmış olduğu araştırmalara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi’nin de dahil olması yönünde karar alındığını söyledi