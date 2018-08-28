“BAKANLAR KURULU OHAL İLAN ETMELİDİR”

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 14:24

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı konuyla ilgili yazlı açıklamasında, ekonomik krize ve zamlara işaret etti.

“Hükümet art arda yaptığı zamlar nedeni ile ülkeyi tam bir ateş yerine döndürmüştür. Maalesef bu hükümetin zam yapmaktan başka önemli bir tedbiri düşünecek ve uygulayacak durumu da yoktur” diyen Arıklı şöyle devam etti:

“Piyasa, birkaç tüccarın ve tefeci bankaların insafına bırakılmış, bütçede tasarruf yapmak için alınmak istenen tedbirler sendikaların direnişi karşısında etkisiz kalmıştır.

Hükümetin piyasayı denetlemek için Ticaret Dairesi’nden görevlendirilen kişilerin, piyasayı denetleyecek ve hesap soracak yasal dayanakları da yoktur.

Dövizin önümüzdeki günlerde düşmesi beklenmemektedir. Hatta bazı ekonomistlere göre döviz daha da yükselecektir.”



OLAĞANÜSTÜ HAL

Hükümetin daha etkin tedbir alabilmesi, piyasayı kontrol etmesi ve alınan kararları süratle uygulayabilmesi için Anayasa’nın 124,125 ve 126. maddelerine dayanarak derhal olağanüstü hal ilan etmesini talep eden Arıklı, “İlgili Anayasa maddesi, ekonomik krizlerde Bakanlar Kurulu’na olağanüstü hal ilan etme yetkisi vermektedir” dedi.

Arıklı devamla şunları kaydetti:

“Hükümet, Anayasa’nın kendisine verdiği bu yetki ile olağanüstü hal ilan etmeli ve 1983 yılında çıkarılan 56/1983 ‘Olağanüstü Durum Yasası’ tahtında ekonomik tedbirleri almalıdır.

Bakanlar Kurulu’nun, olağanüstü hl ilan etmesi halinde YDP, hükümete gerekli desteği verecektir.”