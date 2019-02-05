"BALIKÇILIK VE BALIKÇI BARINAKLARI"

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2019 Salı 15:02

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, “Balıkçılık ve Balıkçı Barınakları” konusunda yaptığı güncel konuşmada, balıkçılık sektörünün dibe vurduğunu kaydetti.

Balon balıklarının ciddi zararları olduğunu ve bunlara karşı verilen paraların sadece yüzde ellisinin ödendiğini ancak gerisinin gelmediğini ifade eden Gündüz, balıkçılara verilen mazot desteği ve teşviklerin konusunda da sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Tekneleri barındıracak balıkçı barınağı da bulunmadığını belirten Gündüz, bu teşviklerin geriye kalan kısmıyla ilgili ne yapılacağını sordu.

