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BARBAROS 9. PARSELE GİRDİ!

Barbaros Sismik Araştırma Gemisi, pazar gününden itibaren Limasol Αğrotur’dan 30 deniz mili uzaklıkta, Güney Kıbrıs’ın ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki 9’uncu parsel içerisine girdi.

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 13:16
BARBAROS 9. PARSELE GİRDİ!

Fileleftheros gazetesi, Barbaros gemisine, destek gemisi “TANUX-1” in de eşlik ettiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ın ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisindeki 9’uncu parselin araştırma hakkının ENI-KOGAS’a ait olduğunu anımsatan gazete, Barbaros’un son 48 saat içerisindeki rotası ve hızından, Güney Kıbrıs’ın “MEB”i içerisinde sismik araştırmalara başladığını gösterdiğini kaydetti.

Gazete, Türkiye’nin geçen cuma günü, sismik araştırmalar yapmak için, Kıbrıs’ın güney deniz bölgesini, dört ay dönem için bağladığı ve Navtex yayımladığını da hatırlattı.

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