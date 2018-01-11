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Barbaros Şansal'dan cinsel paylaşım

Reina saldırısının gerçekleştirildiği yılbaşı akşamı Türkiye'ye yönelik çirkin video paylaşımı ile tepki çeken terzi yamağı Barbaros Şansal bir skandala daha imza attı.

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 20:42
Barbaros Şansal'dan cinsel paylaşım
Barbaros Şansal'dan skandal paylaşım

Barbaros Şansal, Cumhuriyet gazetesinin "Diyanet 'sohbet' için evlere gidecek" başlıklı haberini paylaşarak skandal bir yorumda bulundu.

 

Reina saldırısının gerçekleştirildiği yılbaşı akşamı Türkiye'ye yönelik çirkin video paylaşımı ile tepki çeken terzi yamağı Barbaros Şansal bir skandala daha imza attı. 

Şansal, Cumhuriyet gazetesinin 'Diyanet 'sohbet' için evlere gidecek' başlıklı haberini paylaşarak skandal bir not düştü. 
 
Barbaros Şansal'ın tweeti şu şekilde:

  Barbaros Şansal   @barbarosansalfn  

Gelsinler azıcık helal sex yaparız ! https://twitter.com/sputnik_tr/status/951353321100664832 

18:50 - 11 Oca 2018 · Prague, Czech Republic
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