Barbaros Şansal'dan cinsel paylaşım

Barbaros Şansal, Cumhuriyet gazetesinin "Diyanet 'sohbet' için evlere gidecek" başlıklı haberini paylaşarak skandal bir yorumda bulundu.
Reina saldırısının gerçekleştirildiği yılbaşı akşamı Türkiye'ye yönelik çirkin video paylaşımı ile tepki çeken terzi yamağı Barbaros Şansal bir skandala daha imza attı.
Şansal, Cumhuriyet gazetesinin 'Diyanet 'sohbet' için evlere gidecek' başlıklı haberini paylaşarak skandal bir not düştü.
Barbaros Şansal'ın tweeti şu şekilde:
Gelsinler azıcık helal sex yaparız ! https://twitter.com/sputnik_tr/status/951353321100664832 …18:50 - 11 Oca 2018 · Prague, Czech Republic