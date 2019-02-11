"BARIŞ ELEKTRİĞİ" 10 YIL ÖNCE GELECEKTİ

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 09:02

Barış Elekriği’ adı verilen dev projeyle ilk etapta Türkiye’den KKTC’ye getirilecek elektrik, buradan Güney’e oradan da Orta Doğu’ya uzanacaktı. Deniz altında kurulacak enerji köprüsü hem gidiş hem de geliş yönünde enerji trafiği sağlayacaktı.

Kıbrıslı Türk İşadamı Ali Özmen Safa’ya ait Turimex teknoloji şirketi, 2006 yılında her biri 100 megawatlık konventör istasyonu ile toplam 300 megawat deniz altından köprü ile elektrik getirmek için dev bir proje hazırladı.

Bu projedeki çalışmaları yapması için bir ekip oluşturuldu. Türkiye’de Atatürk Havalimanı yakınlarında bulunan İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde bir ofis açıldı, ekip ile proje danışmanları burada işe koyuldu. Gereken araştırmalar yapıldı, maliyet tespit edildi. 300 milyon Euro tutarındaki proje için finansta bulundu. Proje, o dönemin TC Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer’e sunuldu. Her iki Başbakan da bu projeyi onayladı.

İşadamı Ali Özmen Safa, 300 milyon dolar tutarındaki proje için ne Türkiye ne de KKTC devletinden maddi destek talep etmedi. Silifke-Girne arası kurulması planlanan köprü ile elektrik getirilmesi projesinde üç seçenek sunuldu. KKTC’ye deniz altından elektrik getirilmesi için köprü kuracak Turimex şirketi, ya elektriği de kendisi getirecekti ya da KKTC hükümeti Türkiye’de ihaleye çıkarak kurulan köprüden elektrik getirmesi için istediği bir firma ile anlaşabilecekti.

Ya da hükümet elektriği kendisi satın alarak getirecekti.



UCUZ ELEKTRİK GARANTİ EDİLDİ

Safa Grup elektriği kendi getirse Kıbrıs’taki maliyetin daha altında olmasını garanti etti. Devletten alım garantisi istedi. Eğer Kıbrıs’taki maliyetin altında olmayacaksa alım garantisi olmayacak, zararı da Safa grup üstlenecekti. Safa Grup, 4.5 sente getireceği elektriği 2 cent kar ekleyerek 6.5 sente satmayı planlıyordu.

TEKNECİK’TE İNCELEMELER YAPILDI

Hatta KKTC devletinin AKSA ile olan anlaşmanın 2008 yılında bitecek olmasından dolayı Turimex Şirketi sahibi Ali Özmen Safa, projesinin 2 yılda gerçekleştirilebileceğini, bu süreye kadar AKSA ile olan sözleşmenin uzatılabileceğini ve eğer bir tazminat gerekiyorsa bunu da AKSA’ya kendisinin ödeyebileceğini teklif etti. İşadamı Safa, devlete ait olan Teknecik Elektrik Santrali ile ilgili de öneri sunmuştu. Safa, Teknecik santralinin satın almayı ve yedekte tutmayı teklif etti ve bunu dönemin Başbakanı Soyer’e iletti. Soyer’in olumlu bakması ile Safa şirketine ait teknisyenler Teknecik santralinde incelemeler yaptı. 10 kişilik ekibin 3 gün süre ile yaptığı araştırma sonucu yüzde 25 oranında kayıp olduğu raporlandı. Turimex şirketi, bu oranı olumlu bularak devam etmek istedi.

TEK ŞARTI ALIM GARANSİTİSİYDİ

Tüm araştırma ve incelemelerin ardından İşadamı Safa, Teknecik Elektrik Santrali o dönem Maliye Bakanlığı’na bağlı olduğu için dönemin Bakanı Ahmet Uzun ile görüştü. 300 milyon dolar tutarındaki projede TC veya KKTC’den herhangi bir maddi destek talep etmeyen, AKSA’ya gerekirse tazminat ödemeye hazır olan, Teknecik elektrik santralini satın alıp yedekte tutmayı teklif eden Safa, sadece tek bir şey talep etti.

DESTEK DEĞİL KÖSTEK OLDULAR

Safa, Türkiye’den getireceği elektriğin daha ucuz olması halinde alım garantisi istedi. Ancak getireceği elektrik KKTC’deki elektrikten daha pahalı olması halinde ise tüm riski göze aldığını ifade etti. Fakat dönemin Maliye Bakanı Ahmet Uzun, Ali Özmen Safa’nın dev projesine yardım etmek yerine köstek oldu. Uzun, AKSA’yı öne sürdü, Teknecik ne olacak dedi ve “alım garantisi veremeyeceğiz” dedi.

VATANDAŞIN CEBİ YANMAYACAKTI

Bugün vatandaşın cebini yakan yüksek elektrik faturaları, deniz altından elektrik getirilmesi projesi hayata geçseydi yaşanmayacaktı. Dönemin Bakanı Uzun, köstek olmak yerine, destek olsaydı hem projeyi hayata geçiren bir Kıbrıslı Türk olacaktı, hem de ucuz elektrik yıllar önce ülkeye gelmiş olacaktı.