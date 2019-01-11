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BAŞAKŞEHİR'DE 2 AYRILIK...

Medipol Başakşehir, Kerim Frei ve Milos Jojic ile yollarını ayırıyor

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 14:57
BAŞAKŞEHİR'DE 2 AYRILIK...

Kadrosuna son olarak Sivasspor'dan Robinho'yu katan lider Medipol Başakşehir, transferde hareketli dakikalar yaşıyor. Asistanaliz.com'da yer alan habere göre, İstanbul ekibinin Kerim Frei ve Milos Jojic ile yollarını ayıracağı belirtildi. Başakşehir yönetiminin 2 futbolcuya kendilerine kulüp bulmaları yönünde talimat verdiği ve yaşanan gelişme sonrası oyuncuların arayış içine girdiği kaydedildi.

Öte yandan durumu merak konusu olan Medipol Başakşehir'in bir diğer yıldız ismi Elia'nın ise takımda kalacağı öğrenildi.

 

 

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