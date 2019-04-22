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BAŞAKŞEHİR'DEN SON 4 HAFTADA 7 PUAN KAYIP

Başakşehir, Süper Lig'de konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı ve Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e düştü. Medipol Başakşehir, son 4 lig maçında 7 puan kaybetti

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 10:23
BAŞAKŞEHİR'DEN SON 4 HAFTADA 7 PUAN KAYIP

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in, en yakın takipçisi Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e düştü.

Çaykur Rizespor karşısında aldığı 1 puan ile puanını 62'ye çıkaran turuncu-lacivertli takımın, Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e indi.

Medipol Başakşehir, ligde gelecek hafta sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Bu sezon 10. beraberliğini alan Çaykur Rizespor ise puanını 38'e yükseltti.

SON 4 HAFTADA 7 PUAN KAYIP

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor beraberliğiyle birlikte ligde son 4 haftada 3. kez puan kaybetti.

Abdullah Avcı'nın ekibi, son 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile toplam 7 puan kaybı yaşadı.

 

 

 
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