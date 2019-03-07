Ana Sayfa Gündem BAŞBAKAN DOME OTEL SÖZLEŞMESİNİ NEDEN GİZLEDİ ! (TIKLA VİDEO İZLE)

BAŞBAKAN DOME OTEL SÖZLEŞMESİNİ NEDEN GİZLEDİ ! (TIKLA VİDEO İZLE)

Ersin Tatar’a duyumlarınız yanlış demesinin ardından 24 saat geçmeden Ersin Tatar’ın duyumlarının gerçek olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 7 Mart 2019 Perşembe 19:48
BAŞBAKAN DOME OTEL SÖZLEŞMESİNİ NEDEN GİZLEDİ ! (TIKLA VİDEO İZLE)

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile Diyalog TV’de Reşat Akar’ın moderatörlüğünde karşı karşıya gelen Başbakan Tufan Erhürman, canlı yayında Ersin Tatar’ın “Dome Otel’in sözleşmesinin” imzalandığını duyduğunu söylemesinin ardından şunları ifade etti;

Şu ana kadar duyduklarınızın bir tanesi de doğru çıkmadı bence istihbarat ağınızı değiştirin dedi.

Ancak aradan 24 saat geçmeden Dome Otel sözleşmesinin imzalandığı ortaya çıktı.

Ve sözleşmenin imzalandığının duyurulmasının ardından Başbakan Tufan Erhürman adadan ayrıldı.

Peki Sayın Başbakan muhalefet partisi UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın söylemine sözleşme imzalanmasına rağmen neden doğru değil dedi.?

İşte Diyalog TV’deki o diyaloğun geçtiği anlar ve 24 saat geçmeden Başbakan Erhürman’ın doğruları

söylemediğinin ortaya çıkması ve gazeteler.

 

https://www.youtube.com/watch?v=UBUAVAMR1ek      (Tıkla ve video izle)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

ÖZÇINAR, ATIK SU ARITMA TESİSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık