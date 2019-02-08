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BAŞBAKAN ERHÜRMAN AKDOĞAN'DA

Başbakan Tufan Erhürman Halk Buluşma toplantıları çerçevesinde Akdoğanlılarla biraraya geldi.

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2019 Cuma 08:41
BAŞBAKAN ERHÜRMAN AKDOĞAN'DA

Başbakan Erhürman, toplantıda bölge halkına hükümet çalışmaları ile ilgili bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

Başbakan Tufan Erhürman'a, Akdoğan ziyareti sırasında Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

 

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