BAŞBAKAN ERHÜRMAN AKDOĞAN'DA

Başbakan Erhürman, toplantıda bölge halkına hükümet çalışmaları ile ilgili bilgi verdi ve soruları yanıtladı.
Başbakan Tufan Erhürman'a, Akdoğan ziyareti sırasında Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ve bazı milletvekilleri eşlik etti.
Başbakan Erhürman, toplantıda bölge halkına hükümet çalışmaları ile ilgili bilgi verdi ve soruları yanıtladı.
Başbakan Tufan Erhürman'a, Akdoğan ziyareti sırasında Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ve bazı milletvekilleri eşlik etti.
ŞAHALİ, BAKAN PAKDEMİRLİ İLE GÖRÜŞTÜ