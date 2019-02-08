BAŞBAKAN ERHÜRMAN AKDOĞAN'DA

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2019 Cuma 08:41

Başbakan Erhürman, toplantıda bölge halkına hükümet çalışmaları ile ilgili bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

Başbakan Tufan Erhürman'a, Akdoğan ziyareti sırasında Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ve bazı milletvekilleri eşlik etti.