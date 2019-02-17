BAŞBAKAN ERHÜRMAN, PAZARTESİ AKŞAMI DİKMEN’DE HALKLA BULUŞACAK

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 10:06

Başbakan Tufan Erhürman, Pazartesi akşamı saat 19.00'da "Dikmen Halkla Buluşma" toplantısında yurttaşlarla biraraya gelecek.



Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, Dikmen Gençlik Merkezi’nde yer alacak toplantıya tüm halkın davetli olduğu belirtildi.