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BAŞBAKAN ERHÜRMAN, PAZARTESİ AKŞAMI DİKMEN’DE HALKLA BULUŞACAK

Başbakan Tufan Erhürman, Pazartesi akşamı saat 19.00'da "Dikmen Halkla Buluşma" toplantısında yurttaşlarla biraraya gelecek. Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, Dikmen Gençlik Merkezi’nde yer alacak toplantıya tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 10:06
BAŞBAKAN ERHÜRMAN, PAZARTESİ AKŞAMI DİKMEN’DE HALKLA BULUŞACAK

Başbakan Tufan Erhürman, Pazartesi akşamı saat 19.00'da "Dikmen Halkla Buluşma" toplantısında yurttaşlarla biraraya gelecek.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, Dikmen Gençlik Merkezi’nde yer alacak toplantıya tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

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