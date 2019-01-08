BASIN-SEN 47’NCİ YAŞINI RESEPSİYONLA KUTLADI

Giriş Tarihi: 8 Ocak 2019 Salı 14:53

Lefkoşa Bandabuliya Sahnesi’ndeki resepsiyona Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıslı Türk ve Rum sendika başkanları ve temsilcileri ile basın camiası katıldı.

Lefkoşa Bandabuliya Sahnesi’ndeki resepsiyona Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıslı Türk ve Rum sendika başkanları ve temsilcileri ile basın camiası katıldı.

Resepsiyonda konuşmaların ardından sendikanın 47. yıl pastası kesildi.

KİŞMİR: “BASIN-SEN’E YARAŞIR FAALİYETLERDE BULUNMAYA VE MÜCADELE VERMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Açılış konuşmasını yapan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, kendilerinin bir buçuk yıl önce görevi devraldıklarını dile getirerek, bu süre zarfında Basın-Sen’e yaraşır faaliyetlerde bulunmaya ve mücadele vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Sendika yönetimini devraldıklarında özel sektörde sadece bir iş yeriyle toplu iş sözleşmesi yapıldığını dile getiren Kişmir, girişimleri sonucunda bugün altı işyerinde toplu iş sözleşmesi yaptıklarını ve bunun da gurur verici olduğunu kaydetti.

Sendikanın ilkeleri doğrultusunda açıklamalar yaparak, mücadele verdiklerini söyleyen Kişmir, özellikle geçen yıl 22 Ocak’ta “ifade özgürlüğüne karşı yapılan saldırı” sonrasında 26 Ocak’ta Kıbrıslı Türklerin çok önemli bir ses verdiğini, sendika olarak kendilerinin de bu mücadelede Sendikal Platform’la birlikte yer aldıklarını belirtti.

“BİRÇOK GAZETE VE TV’DE ÖRGÜTLENDİK”

Sendika yönetimi sürecinde kendileri için en önemli noktalardan birinin örgütlenme olduğunu dile getiren Kişmir, yaptıkları girişimler sonucunda birçok gazete ve TV’de örgütlendiklerini ve hedeflerinin daha da çok girişim yaparak sayılarını artırmak olduğunu kaydetti.

Sendikanın üye sayısını yaklaşık üç kat artırdıklarını söyleyen Kişmir, bu sayede özel sektörde sendikalaşmanın önünün açılmış olduğunu belirtti.

“DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ÜLKEDE GEÇERLİ OLMASI GEREKİR”

Özgürlükler konusunun da kendileri için büyük bir önem taşıdığına dikkat çeken Kişmir, “vicdani ret” konusunda da sendika olarak tavırlarının net olduğunu dile getirerek, tüm düşünce özgürlüğünün ülkede geçerli olmasını desteklediklerini kaydetti.

Kişmir, ifade ve düşünce özgürlüğüne sendika olarak sahip çıktıklarını belirtti.

“EN ÖNEMLİ VİZYONUMUZ KIBRIS’TA ÇÖZÜMDÜR”

Basın-Sen’in en önemli vizyonunun Kıbrıs’ta çözüm olduğunu dile getiren Kişmir, ülkede savaş tamtamları değil barış şarkıları duymak istediklerini söyleyerek, Kıbrıs’ın bir bütün olarak yeniden biraraya gelmesi ve Kıbrıslıların birlikte yaşaması temennisinde bulundu.

FRANGOS: “BİRLİKTE İYİ İŞLER YAPACAĞIZ”

Kıbrıs (Rum) Gazeteciler Birliği Başkanı Yorgos Frangos, Basın-Sen’in resepsiyonunda meslektaşlarıyla birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, Kıbrıslı gazetecilerle ortak mücadelede ettiklerini söyledi.

Gelecekte her iki tarafı ortak mücadeleler beklediğini dile getiren Frangos, geçmişte ortak mücadele verdiklerini ve ilerleyen süreçte de birlikte olacaklarını kaydetti.

İki toplumun daha iyi koşullarda birlikte yaşaması için mücadelelerinin devam edeceğini dile getiren Frangos, ümitlerini kaybetmeden birlikte iyi işler yapma temennisinde bulundu.