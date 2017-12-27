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Başkan adayı Prof. Dr. Ahmet Özdoğan’dan sert açıklamalar

Galatasaray’da 20 Ocak’ta yapılacak olan başkanlık seçimi öncesinde adaylığını açıklayan Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, seçim süreci ve Dursun öbek ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 19:17
Başkan adayı Prof. Dr. Ahmet Özdoğan’dan sert açıklamalar
Başkan adayı Prof. Dr. Ahmet Özdoğan’dan sert açıklamalar!    

 

Galatasaray’da 20 Ocak’ta yapılacak olan başkanlık seçimi öncesinde adaylığını açıklayan Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, seçim süreci ve Dursun öbek ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Prof. Dr. Ahmet Özdoğan’ın yaptığı o açıklamalar…

“Mart ayındaki mali genel kurulda yönetimi ibra etmeyeceğiz”

“Duygun Yarsuvat aday olmazsa bir daha Galatasaray’ı konuşmaması lazım”

“‘Talebeniz darbe yapmıştır hocam’ diyerek Duygun Yarsuvat hocanın öğrencisini doğru yola getirmek için başkan olmasını istiyoruz”

“Seçim 4 aylık olmalı, aksi takdirde her türlü hukuki yollara başvuracağız”

“Galatasaray böyle gidemez”

spor 24.com

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