Giriş Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 20:23

Teklifleri reddeden Fernandao, Fenerbahçe’de kalma sebebini bu sözlerle açıkladı: “Brezilya’ya dönmeye hazırdım. Aykut Kocaman ‘Sana ihtiyacım var’ dedi. Onu kıramadım, Fenerbahçe’ye borcumu ödemek istiyorum”

Fenerbahçe, sezonun ikinci devresine Göztepe galibiyetiyle başlarken, gol perdesini açan isim olan Brezilyalı forvet Fernandao, bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşamıştı… Fernandao, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Kendisini transfer etmek için ısrarcı olan Cruzeiro’nun sakat ve kilolu olduğu için bundan vazgeçtiği iddialarına yanıt veren 30 yaşındaki futbolcu, “Brezilya’ya dönmeye hazırdım. Ancak teknik direktörüm Aykut Kocaman ‘Sana ihtiyacım var, kalmanı istiyorum’ dedi. Onu kıramadım. Ayrıca Fenerbahçe’ye olan borcumu ödemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

MESSİ DEĞİLİM Kİ 65 KİLO OLAYIM!

Geçen yıl yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon başında 110 kiloya kadar çıkan golcü futbolcu, “Boyum 1.92 ve Lionel Messi gibi 65 kilo olmam mümkün degil. Son yıllarda zaten en düşük 85 kiloya düştüm. Eski hocam Cristovao da, bana ‘Korkutucu olmak için en az 95 kilo olmalısın’ demişti. Kolum kırıldığı dönemde kilo aldım. Bu hayatımda en kilolu olduğum dönem diyebilirim. Çalışmalara başladığımdan bu yana da 96 kiloya indim. Şu anda ideal kilomdayım ve formumdayım.”

Fernandao, Fenerbahçe formasını 87 resmi karşılaşmada giyerken, rakip ağları 40 kez havalandırdı.

BAŞKAN DA YOK TARAFTAR DA!

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında pazar günü oynanacak lig maçında sarı-lacivertli taraftarlar yine tribünde olamayacak. Bordo-mavililer, yeni stadını Beşiktaş ve G.Saray ile oynadığı karşılaşmalarda rakiplere açmıştı ancak F.Bahçe’ye yine vize çıkmadı. Başkan Aziz Yıldırım da cezası bitmesine rağmen Yüksek Divan Kurulu toplantısı nedeniyle Trabzon’a gitmeyecek. Kafileye Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu başkanlık edecek.