Başkan Taydaş afrin açıklaması

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 00:36

Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş,’Devletimizin başlattığı Afrin Operasyonunu destekliyoruz’dedi.

Başkan Taydaş:’Türkiye’nin ulusal güvenliğini korumak için başlattığı bu operasyon meşrudur. Bölgedeki teröristlerin temizlenmesi gereklidir.

Bu konuyla ilgili ülkemiz kararlıdır. Türkiye güçlüdür ve terör örgütlerine gereken dersi verecektir. Askerimizi Allah korusun, güç kuvvet versin diyoruz. Ve daima canımızla kanımızla yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz ’diye konuştu.

HABER EMİN YAPAR