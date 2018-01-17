Giriş Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 00:26

Başkan Taydaş: ‘Amerika’yı kınıyoruz’

Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, ‘Amerika'nın PYD ve YPG terör örgütleriyle ile ilgili atmış olduğu yanlış adımları kınıyoruz.'dedi.

Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, ‘ Amerika'nın PYD ve YPG terör örgütleriyle ile ilgili atmış olduğu yanlış adımları kınıyoruz. Ülkemize yönelecek tehditleri bertaraf etmeye muktedir olduğumuzu belirtiyoruz’dedi.

Başkan Taydaş:‘Türkiye DEAŞ’la mücadelenin sürdürülmesinde en önemli ülkelerden biridir. İstikrarlı bir şekilde tüm terör örgütleriyle sürdürülen haklı mücadelesi uzantısında Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek yapılacak mücadelenin önemine her zaman dikkat çekmiştir.

Amerika’nın PKK’nın uzantısı olan unsurlardan PYD'ye ve YPG'ye daima desteği yanı sıra bu terör örgütlerine 5 bin tıra yakın silah ve mühimmat vermesi akla ziyan bir harekettir. Türkiye ve Irak sınırını kapsayacak şekliyle Suriye Sınır Güvenliği Gücü adı altında 30 bin kişilik PYD ve YPG terör örgütü mensuplarından oluşan bir ordu kurması hem Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırı bir hareket olduğu gibi sınırlarımızın tehdit altında bırakılması bağlamında ulusal güvenliğimizin tehlikeye sokulması söz konusudur. Gelişen olaylar uzantısında Türkiye’nin geleceği için milli birlikteliğimizi daim etmeli ve devletimizin yanında birlik ve bütünlük içerisinde yer almalıyız’diye konuştu.

HABER EMİN YAPAR