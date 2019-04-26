BAŞKASINA AİT PASAPORTLA YAKALANDI

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 08:08

Meseleyle ilgili olarak mahkemeye olguları aktaran polis memuru Gültekin Sancar, zanlı BESONG Tambe’nin sahte davranışla kayıt temini ve Başkasının kimliğine bürünme suçlarıyla methaldar olduğunu belirtti. Sancar, 20.04.2019 tarihinde saat 14:11'de Lefkoşa'da Lokmacı Kara Kapısından G.K.R.Y'de sakin Besong Tambe’nin Türkiye üzerinden Fransa'ya gitmek için tasarrufunda bulundurmuş olduğu Tanyi Enow Besong Akonjuen adına ıstar olunan 17AY18199 seri numaraları Fransa Pasaportunu Muhaceret görevlisine vererek tedavüle sürüp Başkasının Kimliğine bürünerek K.K.T.C'yc giriş yaptığını anlattı. Sancar, “Zanlı gönüllü ifade vermiş olup suçunu kabul etmektedir. Zanlı Kamerun vatandaşı olup K.K.T.C’de yasal bir statüsü bulunmamaktadır. ZanlI'nın davaları görüşülünceye kadar mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep ederim” dedi.

Mahkemede söz alan zanlı, “Evsiz bir insanım. Ülkemden uzakta yaşıyorum. Ülkemde savaş var. İnsanları kötü şekilde öldürüyorlar. O yüzden kaçıyorum. Hiç param yok” dedi.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 40 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

(STAR KIBRIS)