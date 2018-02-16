Bazı yollar kapanacak bu haberi iyi okuyun zorda kalmayın

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma 17:26

LEFKOŞA’DA YARIN SABAHTAN İTİBAREN 2 GÜN BAZI YOLLAR KAPALI OLACAK

YENİŞEHİR IŞIKLARI’NIN BULUNDUĞU KAVŞAK KISMEN, IŞIKLAR İLE SİVİL SAVUNMA TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI ARASINDA KALAN KISIM İSE TAMAMEN TRAFİĞE KAPATILACAK

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), hafta sonu yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle yarın saat 9.00’dan itibaren, Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’nde Yenişehir Işıkları’nın bulunduğu kavşağın kısmen, Yenişehir Işıkları ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı arasında kalan kısmın ise tamamen, trafiğe kapatılacağını duyurdu. LTB tarafından yapılan yazılı açıklamada, yarın ve pazar gün bu güzergahları kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.