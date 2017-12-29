Belediyeden minik öğrencilere yeni yıl kutlaması

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 16:28

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ ATATÜRK KREŞ VE ANAOKULU MİNİKLERİ YENİ YIL KUTLAMASINDA EĞLENDİ

Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu, öğrencilerine yeni yıl eğlencesi düzenledi. Belediye Başkanı İsmail Arter’in de katıldığı kutlamada öğrenciler güzel müziklerle eğlenceli saatler geçirirken, şarkılar da söyleyerek coşkulu bir yeni yılı kutlaması yaptı.

Birbirlerine yeni yıl hediyeleri de alan öğrencilerin sevincine sevinç katıldı. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, çocukların yeni yılı karşıladıkları kutlamasında çok mutlu olduklarını, çocukların mutluluğunun kendisini de mutlu ettiğini ifade ederek, 2018 yılının çocuklara, ailelerine eğitmenlere ve tüm halkımıza mutluluk ve sağlık getirmesi dileklerinde bulundu.

Kreş Müdürü Havva Onaç da, çocukların ve ailelerin yeni yılını kutlayarak, sağlıklı ve mutlu bir yıl diledi. Öte yandan Belediyenin ana binasında düzenlenen kokteylli yeni yıl tebriğinde tüm belediye çalışanları bir araya geldi. Başkan İsmail Arter’in tek tek her çalışanın yeni yılını kutladığı tebrikleşmede, çalışanlar hem kendilerine sunulan ikramlıklardan yiyip içti hem de birbirlerine iyi bir yıl dileğinde bulundu.