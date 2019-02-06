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BELEDİYELER BİRLİĞİ SIRBİSTAN’DA TOPLANTIDA

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB), Sırbistan’da düzenlenecek yerel yönetimler toplantısına katılıyor.

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2019 Çarşamba 11:18
BELEDİYELER BİRLİĞİ SIRBİSTAN’DA TOPLANTIDA

KTBB’den verilen bilgiye göre, KTBB heyeti, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yarın yapılacak Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin İzleme Komitesi Toplantısı’na katılacak.
Heyette, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile birlikte, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli ve KTBB Uluslararası Delegasyon Sekreteri Hüseyin Köle yer alıyor. 
KTBB Heyeti, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki temaslarını tamamlayarak 8 Şubat Cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) dönecek.

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