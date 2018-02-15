Belediyelerin okul yarı yıl şenlikleri son buldu

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 17:36

GİRNE BELEDİYESİ’NİN YARIYIL ŞENLİĞİ “RİTİM ATÖLYESİ”YLE SONA ERDİ

Girne Belediyesi’nin, okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla düzenlediği “Yarı Yıl Şenliği”, “Ritim Atölyesi”yle sona erdi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, bugünkü etkinlik Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde yer aldı. Salahi Konal’ın öncülüğünde ritim çalışmaları yapan çocuklar, komutlar eşliğinde ritim tutmayı deneyimlediler. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Belediye olarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şubat tatilinde çocuklara etkinlikler düzenlediklerini söyleyerek, çocukların sosyal ilişkilerini geliştirmek, sanata olan yatkınlıklarını keşfetmek için bu tür aktivitelerin önemli olduğuna işaret etti. Güngördü, etkinliklere katkı koyan herkese, katılımcı çocuklar ve çocuklarını duyarlılık göstererek katılımlarını sağlayan ailelerine teşekkür ederek, tüm çocuklara yeni dönemde derslerinde başarılar diledi.