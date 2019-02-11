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BENFİCA DÜN GECE 10 GOL ATTI!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, Portekiz Premier Lig maçında Nacional'i 10-0 mağlup etti!

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 09:40
BENFİCA DÜN GECE 10 GOL ATTI!

Hafta içinde Galatasaray'la karşılaşacak olan Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin 21. haftasında Nacional'i ağırladı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip henüz ilk dakikada Grimaldo'nun golüyle öne geçti. 21 ve 27. dakikalarda Seferovic'le iki gol daha bulan Benfica, devre arasında soyunma odasına 3-0 önde gitti.

Ev sahibi ekip maçın ikinci yarısında da rakip kaleyi gol yağmuruna tuttu. 50. dakikada Joao Felix, 54. dakikada Pizzi penaltıdan attıkları gollerle skoru 5-0'a getirdi.

56. dakikada Francisco Reis, 64. dakikada Ruben Dias, 88'de Rafa Silva, 85 ve 90. dakikalarda ise Jonas attıkları gollerle skoru 10-0'a getirdi.

Benfica sahadan 10-0'lık galibiyetle ayrılırken puanını 50'ye yükseltti ve Porto'yu takibini sürdürdü.

Benfica, UEFA Avrupa Ligi'nde önümüzdeki hafta içi perşembe günü Galatasaray'a konuk olacak.

 

 

 
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