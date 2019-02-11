BENFİCA DÜN GECE 10 GOL ATTI!

"OZAN'I FUTBOLCU OLDUĞUNA İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Sergen Yalçın, Fenerbahçe'den kiraladıkları Ozan Tufan için, "13 aydır futbol oynamamış, çok dışarıda kalmış bir futbolcuydu. Onu tekrar bu ...