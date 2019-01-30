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BENZİN ZAMMINA GEÇİT YOK!

Bakanlar Kurulu, benzin ve mazota yapılması ihtiyacı bulunan zammı yapmama, fiyat artışının Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması kararı aldı. Kurul ayrıca, bundan böyle seracıların da doğal afet zararlarının Tarım Sigortası Fonu’ndan karşılanması için tüzük değişikliği yaptı.

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 09:48
BENZİN ZAMMINA GEÇİT YOK!

Toplantı sonrasında, Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve  Dışişleri Bakanı Kudret Özersay,  alınan kararlarla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)’a  açıklamalarda bulundu.

Bakanlar Kurulu’nun akaryakıt fiyatlarına zamla ilgili bir değerlendirme yaptığını kaydeden Özersay,  benzine 14 mazota ise 20 kuruşluk  bir zam  ihtiyacı bulunduğunu, ama Fiyat İstikrar Fonu’nun kullanılması ve zammın fiyatlara yansıtılmaması kararı alındığını belirtti.

Tarım Sigorta Fonu’na bundan sonra seracılıkta yaşanacak doğal afet unsurlarının  dahil edilmesinin  de Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırıldığını dile getiren Özersay, bu yönde bir tüzük değişikliği yapıldığını söyledi.

Doğrudan gelir desteğinden seracılar bağlamında da bir sigorta kesintisi zaten yapıldığını fakat üreticilerin doğal  afet zararlarının karşılanmadığını, fonun bu zararı kapsamadığını söyleyen Özersay, bundan böyle  beyanda bulunmaları halinde seracıların doğal afetten kaynaklanan  zararlarının karşılanabileceğini anlattı.

Özersay  bunun kararın resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdiği tarihten sonraki doğal afet zararları için geçeri olacağını da kaydetti.

Özersay, Bakanlar  Kurulu’nun ayrıca bazı  yol ve benzeri konularla alakalı kamulaştırma kararları aldığını ve bazı yabancılara taşınmaz mal satışı konusunda karar ürettiğini de söyledi.

 

 

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