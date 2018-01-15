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Benzine 8 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldı.

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 18:59
Benzine 8 kuruş zam
Araç sahiplerine kötü haber

Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,62 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,70 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,57 liradan 5,65 liraya, İzmir'de 5,59 liradan 5,67 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatında en son 14 Aralık 2017'de 8 kuruşluk zam yapılmıştı.

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