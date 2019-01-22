BEROVA, ÖZYİĞİT'İ ELEŞTİRDİ

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 19:33

Berova, gelecek yılki altyapı ihalelerinin şu an tamamlanmış olması gerektiğini ancak bu konuda adım atılmadığını savundu.

Bakanın basında sürekli 2 okul binası yapımıyla ilgili söylemlerde bulunduğunu ancak bu konuda henüz herhangi bir adım atılmadığını iddia eden Berova, hayırsal amaçlı vakıfların da bu tür yatırımlara katkı yapacak duruma gelememesinin üzücü olduğunu belirtti.

Yeni eğitim yılına yetişeceği iddia edilen okullar için geç kalındığını dile getiren Berova, 2018 yılında vaat edilenlerin bile yapılmadığını ileri sürdü.

Berova, DAÜ’nün İskele’ye yeni bir kampus kurması vaatlerinin gerçekleşemeyecek olmasının farklı bir gündem konusu olabileceğini belirterek, bu okullar için nerden kaynak ayrılacağını sordu.

Temel eğitim geliştirme projelerinin tamamlanmasına olanak sağlanmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Berova, bu programın liselerde de uygulanacaksa bir an önce girişim başlatılması gerektiğini söyledi.

Berova, sınavlarla ilgili değişikliklerin de bir an önce anlatılması ve adım atılmasını önererek, yeni dönemin pek parlak olmayacağının şimdiden görüldüğünü kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, eğitimde değil yılların, ayların bile kayıp olmasını istemediklerini belirterek, bütçenin geçmesiyle teknik çalışmaların yapıldığını ve sırayla ihaleye çıkılacağını kaydetti.

Berova’nın dile getirdiği projelerle ilgili de tek tek gelinen noktaları anlatan Özyiğit, İskele’ye yapılacak binayla ilgili kaynak çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Okullardaki öğretmen eksikliğinin giderilmesi için çalışmaların başladığını kaydeden Özyiğit, yüksek öğrenimin artık kayıt altında olduğunu belirterek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.